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ЛНР передала Киеву 25 человек в рамках "большого обмена"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Самопровозглашенная Луганская народная республика передала Киеву первых участников "большого обмена" пленными, сообщает телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Информацию подтвердили офис президента Украины на странице в твиттере.

Между тем интернет-издание "hromadske" со ссылкой на адвоката Игоря Варфоломеева сообщает, что пятеро бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут" уже сидят в автобусе на месте обмена пленными.

Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, которые находились под стражей, а также Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которые оставались под круглосуточным домашним арестом. 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил всех пятерых под личное обязательство.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в группе по организации переговоров контактной группы, Киев планирует передать Донбассу 120 пленных в обмен на 80 человек.

Украина ЛНР

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