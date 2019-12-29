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Более двух тонн красной икры из России пытались ввести контрабандой в Казахстан

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU -В Актюбинской области в Казахстане в воскресенье изъяли крупную партию контрабандной красной икры из России, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы Погранслужбы Комитета нацбезопасности республики Канатбек Султанов.

В ходе пограничного контроля в пункте пропуска "Жайсан авто" был задержан гражданин Казахстана, следовавший на грузовом автомобиле DAF по маршруту Москва - Алматы.

Как рассказал Султанов, в машине обнаружили около 2300 кг красной икры, предположительно, рыб лососевых пород, без сопроводительных документов.

Мужчина и изъятый груз переданы сотрудникам правоохранительных органов.

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