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Иракская база с солдатами США попала под ракетный обстрел

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Военная база в районе иракского Эт-Таджи, где дислоцированы американские военные, в воскресенье подверглась ракетному обстрелу, сообщили турецкие СМИ со ссылкой на местные источники.

База расположена в 27 километрах севернее Багдада. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Ранее в воскресенье Пентагон сообщил, что военные США в ответ на атаки со стороны проиранской шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла" нанесли удары по ряду объектов этой группы – в Ираке и Сирии.

В свою очередь курдский телеканал "Рудау" передавал, что в результате ударов по базе этой группировки на ирако-сирийской границе погибли четыре бойца, а еще 30 получили ранения.

Ранее на ряд военных баз в Ираке была совершена серия нападений. Так, в минувшую пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.

США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.

Ирак США Эт-Таджи

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