В Ираке ракетному удару подверглась военная база с американскими военными

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Несколько ракетных снарядов было пущено по иракской военной базе К1 в районе города Киркук, на которой размещен американский воинский контингент, сообщили представители вооруженных сил Ирака.

В распространенном заявлении о возможных жертвах не сообщается, в то же время, по данным СМИ, в результате обстрела погиб один из американских граждан, несколько иракских военнослужащих получили ранения. Позднее Пентагон официально подтвердил эту информацию.

Установка реактивной системы залпового огня была позднее обнаружена невдалеке от базы.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку на базу.

В данном районе Ирака действуют боевики запрещенной в Росси террористической группировки ИГ. В то же время, высокопоставленный военный чиновник США заявил ранее, что в последнее время активизировались атаки на базы, принимающие американские войска, со стороны группировок, поддерживаемых Ираном.