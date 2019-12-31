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Лечащие врачи Берни Сандерса сообщили, что он оправился от инфаркта

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Сенатор-демократ, претендующий на статус кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, Берни Сандерс полностью оправился от инфаркта, сообщил телеканал CNBC во вторник.

"Не вижу причин, по которым он не мог бы продолжать предвыборную кампанию", - цитирует телекомпания кардиолога из Университета Вермонта Мартина Левинтера.

В октябре Сандерс отменил предвыборные мероприятия из-за операции на сердце.

Берни Сандерс - самый возрастной из демократов, претендующих на участие в президентских выборах. Кроме него, еще двух выдвиженцам больше 70. АР напомнило, что это обстоятельство вызвало споры о том, не нужно ли партии поддержать новое поколение политиков.

Первый внутрипартийные праймериз демократы проведут 11 февраля 2020 года в Нью-Гэмпшире.

В 2016 году Сандерс был одним из основных претендентов в кандидаты в президенты наряду с Хиллари Клинтон. Бывшая госсекретарь выиграла праймериз, но на выборах уступила республиканцу Дональду Трампу.

Сандерс с 2007 года является сенатором от Вермонта.

США Бенни Сандерс

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