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Начавший избирательную кампанию сенатор Берни Сандерс перенес операцию на сердце

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Участник президентской гонки в США, 78-летний демократ Берни Сандерс отменил предвыборные мероприятия из-за операции на сердце, сообщает АР со ссылкой на его штаб. Операция потребовалась из-за блокировки артерии.

Хирургическое вмешательство было внеплановым. Сандерсу стало нехорошо 1 октября во время очередного мероприятия. Его осмотрели врачи и решили отправить его в операционную. Там ему поставили два стента, расширяющих сосуды. После операции он уже пришел в себя, он разговаривает и у него хорошее настроение, заявили в штабе.

Вечером во вторник менеджер кампании Сандерса Фаиз Шакир в ходе телеконференции с избирателями отмечал успехи в сборах пожертвований на кампанию, но ничего не сказал о проблемах политика со здоровьем, отмечает АР.

Ранее Сандерс отменил несколько мероприятий в Южной Каролине из-за потери голоса.

Берни Сандерс - самый возрастной из демократов, претендующих на участие в президентских выборах. Кроме него, еще двух выдвиженцам больше 70. АР напомнило, что это обстоятельство вызвало споры о том, не нужно ли партии поддержать новое поколение политиков.

Первый внутрипартийные праймериз демократы проведут 11 февраля 2020 года в Нью-Гэмпшире.

В 2016 году Сандерс был одним из основных претендентов в кандидаты в президенты наряду с Хиллари Клинтон. Бывшая госсекретарь выиграла праймериз, но на выборах уступила республиканцу Дональду Трампу.

Сандерс с 2007 года является сенатором от Вермонта.

Берни Сандерс США Южная Каролина Нью-Гэмпшир Хиллари Клинтон Дональд Трамп Вермонт

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