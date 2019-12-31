В НАК охарактеризовали основной принцип соглашения как "качай или плати"

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Договор между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпромом" о предоставлении услуг по организации транспортировки газа по территории страны на 2020-2024 годы содержит условие "качай или плати", сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет, является неординарным событием в таких условиях. Замечу, что это первый случай в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". До этого времени только закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати", - написал он на своей странице в фейсбуке.