Украина поблагодарила США за санкции "Северному потоку 2"

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины" в релизе о заключении комплекта контрактов с "Газпромом" дважды поблагодарил политику США за давление на Москву и Европу.

30 декабря в Вене представители НАК "Нафтогаз Украины", Оператора ГТС Украины и ПАО "Газпром" подписали соглашения, необходимые для продолжения транзита российского газа по территории Украины до 2024 года включительно.

"Достижение этого результата стало возможным благодаря системной работе команды Нафтогаза, направленной на разъяснение рисков строительства "Северного потока - 2", введению правительством США против него санкций, качественному проведению анбандлинга и эффективной работе Нафтогаза в арбитражах", - пишет украинская компания.

В пакет соглашений входят:

- межоператорское соглашение между Оператором ГТС Украины (ОГТСУ) и Газпромом, которое определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей (interconnection agreement).

- договор об организации транзита между Нафтогазом и Газпромом, в котором зафиксированы условия и объемы транзита на ближайшие пять лет.

- мировое соглашение между Нафтогазом и Газпромом, согласно которому стороны отказываются от взаимных претензий по контрактам 2009 года.

Все три соглашения подписаны во исполнение протокола встречи, состоявшейся в Берлине и Минске 19-20 декабря этого года при участии представителей ЕС, Украины и РФ, а также Нафтогаза, ОГТСУ и Газпрома.

Соглашения, в частности, предусматривают:

· выплату Газпромом $2,918 млрд компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража от декабря 2017 и февраля 2018 года. Нафтогаз получил эти средства 27 декабря 2019 г .;

· отзыв всех арбитражных судебных исков, по которым не приняты окончательные решения;

· снятие арестов на имущество, активы и денежные средства Газпрома, а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам января 2009 г.;

· минимальные объемы транзита по годам зафиксированы в следующих размерах: 2020 год - 65 млрд куб. м, 2021 - 2024 годы - по 40 млрд куб. м газа ежегодно.

"Нафтогаз отметил заинтересованность Газпрома в возможности в будущем возобновить поставки газа в Украину с учетом принципа формирования стоимости газа на базе цены европейского хаба NCG. Вопрос о поставках газа не является частью пакетных договоренностей", - говорится в релизе.

"Подписанные соглашения также не касаются вопроса судебных исков предприятий группы Нафтогаз против Российской Федерации по поводу захваченных активов группы в Крыму", - говорится также в релизе киевской компании.

"В результате подписания соглашений Украина получит гарантированный доход от транзита на ближайшие пять лет. Определенность относительно будущего транзита предоставляет новые возможности для развития газового рынка страны и продолжения реформ в энергетике, сохранения рабочих мест в области транспортировки газа и будущих заказов для украинских производителей промышленного оборудования, связанных с технической поддержкой работы украинской ГТС. Также будут уменьшены курсовые риски, связанные с недополучением значительных валютных поступлений", - также пишет "Нафтогаз".

"Подписанные сегодня соглашения являются результатом приемлемого компромисса. Главным результатом договоренностей является получение почти $3 млрд от Газпрома и то, что украинская ГТС будет загружена и сможет следующие пять лет работать безубыточно. Транзит не будет прерван, и его будет осуществлять независимый сертифицированный оператор. Кроме того, отменяются многочисленные риски, в том числе, для финансовой системы страны, которые могли реализоваться в случае прекращения транзита. Мы благодарны Европейской Комиссии за ее последовательную позицию, свидетельствующую о признании надежности и эффективности украинской ГТС, а также американским партнерам за поддержку енергетической безопасности на европейском континенте", - приведены в сообщении слова председателя правления Нафтогаза Андрея Коболева.