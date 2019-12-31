Ожидавший суда в Японии экс-глава Nissan уехал в Ливан

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Бывший глава компании Renault и Nissan Карлос Гон, ожидавший суда в Японии, прибыл в столицу Ливана, сообщили во вторник агентство Bloomberg и ливанские СМИ со ссылкой на информированные источники.

По их данным, Гон покинул Японию, так как не верил, что там ему будет обеспечено справедливое рассмотрение его дела. Обвинявшийся в финансовых злоупотреблениях бывший глава Nissan в Японии находился под подпиской о невыезде. При этом источники СМИ не исключают, что в Ливан 65-летний Гон мог отправиться законно - в рамках соглашения с судебными властями Японии.

Карлос Гон имеет гражданство Франции, Бразилии и Ливана. По происхождению он - ливанец-христианин.