Что произошло за день: вторник, 31 декабря

Новогоднее обращение президента, договоренности России и Белоруссии о поставках нефти и годовая инфляция

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко договорились о поставках углеводородов в Белоруссию без контрактов. Во вторник стало известно, что президент Белоруссии поручил правительству в ближайшие часы завершить переговоры с российскими нефтяными компаниями и распорядился начать альтернативный РФ импорт нефти.

- Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде. Это произошло после похорон людей, погибших при ракетном ударе со стороны военных США. Группе демонстрантов удалось прорваться через ворота на территорию посольства, против них был применен слезоточивый газ.

- Президент РФ в новогоднем обращении назвал наше время бурным и противоречивым. В версии поздравления, которую увидели жители Дальнего Востока, Владимир Путин напомнил о важности семейного тепла и традиций, а также подчеркнул, что личные планы россиян и их мечты неотделимы от России. Отдельно в преддверии 75-летия Победы президент поздравил ветеранов и тружеников тыла.

- Экс-глава Renault и Nissan Карлос Гон уехал из Японии в Ливан. Он находился под подпиской о невыезде в связи с делом о финансовых злоупотреблениях. Источники Bloomberg не исключают, что Гон мог уехать законно, по соглашению с судебными властями Японии.

- Годовая инфляция в РФ по итогам 2019 года составила 3%. В прошлом году этот показатель достигал 4,3%. ЦБ отмечает, что за всю историю наблюдений инфляция была меньше только в 2017 году - тогда она составляла 2,5%.

- Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Екатеринбурге на пути из Новосибирска в Москву. Решение было принято из-за срабатывания датчика неисправности одного из двигателей. Уральское следственное управление на транспорте СКР начало проверку.

- Группа неизвестных напала на пост ДПС на въезде в город Магас. В МВД отметили, что пострадали трое сотрудников полиции, нападавших удалось нейтрализовать.