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Суд в Анголе арестовал активы богатейшей женщины Африки

Суд в Анголе арестовал активы богатейшей женщины Африки
Дочь экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш
Фото: Reuters

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Суд Анголы арестовал активы и банковские счета 46-летней Изабель душ Сантуш - дочери бывшего президента страны Жозе Эдуарду душ Сантуша и обладательницы состояния в $2,3 млрд.

В частности, арестованы доли душ Сантуш в телекоммуникационной компании Unitel и банке Fomento Angola. По данным BBC News, действия суда связаны с антикоррупционным расследованием. Администрация действующего президента Жуана Лоренсу пытается добиться возвращения $1 млрд, которыми, по мнению властей, незаконно завладела душ Сантуш. Сама она обвинения отрицает.

По данным журнала Forbes, душ Сантуш занимает восьмое место в рейтинге миллиардеров Африки, причем среди женщин она занимает первое место. Ее отец был президентом Анголы в период с 1979 по 2017 год.

Ангола Изабель душ Сантуш Жозе Эдуарду душ Сантуш

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