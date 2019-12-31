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ВС Турции начали готовиться к оказанию военной помощи властям Ливии

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Турецкие военнослужащие готовятся к операции по поддержке признанных ООН властей Ливии, заявил во вторник министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Процесс подготовки уже начался, и мы сделаем все необходимое", - заявил министр, слова которого приводит агентство "Анадолу".

По его словам, операцию по оказанию военной помощи будут осуществлять ВС Турции совместно с министерством обороны.

Ранее в декабре в Триполи запросили у Турции военную помощь, чтобы противостоять наступающим на столицу Ливии силам Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Парламент Турции 2 января начнет рассмотрение законопроекта, разрешающего оказать такую помощь властям Ливии.

В Ливии установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Халифа Хафтара.

Турция Ливия

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