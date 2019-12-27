Поиск

Ливия попросила Турцию о военной помощи на суше, в воздухе и на море

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство национального согласия Ливии официально попросило Турцию об оказании военной помощи для обороны Триполи, сообщает газета "Дейли сабах".

По словам представителя ливийского руководства, в направленном Анкаре официальном запросе указывается о необходимости турецкой помощи "в воздухе, на суше и на море". О том, какая конкретно помощь Турции нужна признанным ООН властям Ливии, не сообщается.

Ранее в Триполи заявляли, что направят такой запрос в случае дальнейшей эскалации вооружённого конфликта с наступающей на столицу Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

В Анкаре заявляли, что в начале января будут готовы одобрить оказание военной помощи Триполи.

Ливия Турция

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 26 декабря

Украина заключила контракты на поставку второй партии американских Javelin

Москва назвала странными претензии Берлина к РФ в рамках "дела Хангошвили"

Москва назвала странными претензии Берлина к РФ в рамках "дела Хангошвили"

Киев и Донбасс передадут друг другу около 200 пленных 29 декабря

РПЦ официально разорвала связи с Александрийским патриархом из-за признания им ПЦУ

РПЦ официально разорвала связи с Александрийским патриархом из-за признания им ПЦУ

WSJ оценила в $75 млрд помощь компании Huawei от правительства Китая

Что случилось этой ночью: четверг, 26 декабря

Израиль ответил на выпущенную из Газы ракету ударами по объектам ХАМАС

WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России

WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России

Израиль заявил о перехвате ракеты из Газы во время предвыборного митинга Нетаньяху

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');