Начальник генштаба ВС Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

Вертолет Black Hawk с тайваньскими военными (архивное фото) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Начальник генштаба тайваньской армии Шэнь Имин погиб в результате вынужденной посадки вертолета, в котором он находился, в гористой местности недалеко от столицы региона Тайбэя, сообщает в четверг агентство EFE.

По данным агентства, в результате аварийной посадки вертолета всего погибли восемь человек, пятеро выжили.

Ранее сообщалось, что всего на борту вертолета Black Hawk в момент инцидента находились 13 человек, 10 из них были обнаружены живыми. По данным СМИ, вертолет летел из Тайбэя в город Илан на мероприятие, связанное с Новым годом.