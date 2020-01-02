Спасатели на Тайване ищут вертолет с начальником Генштаба острова
Пекин. 2 января. INTERFAX.RU - На севере китайского острова Тайвань спасатели ведут поиски трех высокопоставленных военных, включая начальника генштаба тайваньской армии Шэнь Имина, пропавших после вынужденной посадки вертолета, сообщили китайские СМИ.
Информацию о вынужденной посадке распространило в четверг военное ведомство Тайваня.
Оно проинформировало, что всего на борту вертолета Black Hawk в момент инцидента находились 13 человек, 10 из них были обнаружены живыми.