Поиск

Спасатели на Тайване ищут вертолет с начальником Генштаба острова

Пекин. 2 января. INTERFAX.RU - На севере китайского острова Тайвань спасатели ведут поиски трех высокопоставленных военных, включая начальника генштаба тайваньской армии Шэнь Имина, пропавших после вынужденной посадки вертолета, сообщили китайские СМИ.

Информацию о вынужденной посадке распространило в четверг военное ведомство Тайваня.

Оно проинформировало, что всего на борту вертолета Black Hawk в момент инцидента находились 13 человек, 10 из них были обнаружены живыми.

Тайвань армия Генштаб вертолет спасатели

Новости

Помпео в беседе с премьером Ирака осудил штурм посольства США в Багдаде

Госсекретарь Помпео отложил поездку на Украину и в Белоруссию из-за событий в Ираке

Госсекретарь Помпео отложил поездку на Украину и в Белоруссию из-за событий в Ираке

Что произошло за сутки: среда, 1 января

Полиция Гонконга задержала более 400 протестующих

Полиция Гонконга задержала более 400 протестующих

Exxon Mobil добилась в суде отмены штрафов в $2 млн за сотрудничество с "Роснефтью"

Три десятка животных сгорели в вольере зоопарка в Германии

Число погибших на пожарах в Австралии достигло 17

Число погибших на пожарах в Австралии достигло 17

Главный раввин Польши назвал безответственными обвинения бывшего посла Липского в антисемитизме

Ким Чен Ын объявил об отказе от соблюдения моратория на ядерные испытания

Ким Чен Ын пообещал, что скоро покажет миру новое стратегическое оружие

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');