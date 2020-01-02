Эрдоган сообщил о двухсоттысячной волне беженцев из Сирии, направляющейся в Турцию

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Более 200 тыс. сирийцев в настоящее время направляются в сторону турецкой границы, спасаясь от ситуации в Идлибе, сообщает в четверг газета Hürriyet со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Прямо сейчас от 200 тыс. до 250 тыс. мигрантов идут к нашим границам", - заявил Эрдоган, выступая в четверг в Анкаре.

Турецкий лидер раскритиковал страны Запада, которые, по его мнению, делают недостаточно для решения миграционного кризиса. "Хотя у них (Запада - ИФ) больше ресурсов, чем у нас, почему они их (беженцев - ИФ) не принимают?" - сказал Эрдоган.

Идлиб - последняя сирийская провинция, на территории которой находятся многочисленные силы вооруженных сторонников сирийской оппозиции, а также экстремистских группировок.

В настоящее время сирийские правительственные войска проводят в Идлибе наступление на позиции экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции.