Поиск

Боевики в Идлибской зоне 16 раз обстреляли сирийские поселения

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии зафиксировал 16 обстрелов населенных пунктов со стороны боевиков, сообщил руководитель Центра Юрий Боренков на брифинге во вторник.

Боевики обстреляли населенные пункты Биньямин, Маканис-Эд-Дувайри провинции Алеппо; Ардаш-Даг, Кабух, Телль-Метвази провинции Латакия; Тертиях, Эс-Салихия, Хальбан, Эт-Тах, Дар-Хардата провинции Идлиб

Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в Сирии при поддержке армейской авиации по маршрутам Аджами – Мембидж, Аджами – Каракозак в провинции Алеппо; Камишлия – электростанция Мабрук в провинции Хасеке. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес – Хак-эль-Сура – Афан – Айн-Иса – Швайхан – Метрас – Квайрес.

Боренков также сообщил, что за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Хазима провинции Ракка, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,94 тонны.

Сирия Идлиб ЦПВС

Новости по теме

Новости

Солдат НАТО устроил дебош в СПА-центре в Таллине

Путин в среду в Стамбуле официально запустит "Турецкий поток"

Президент России прибыл из Дамаска в Стамбул

Что произошло за день: вторник, 7 января

НАТО выведет некоторое число военных из Ирака

Путин и Асад посетили Большую мечеть Дамаска

Помпео разъяснил, как Трамп принимал решение об операции в Багдаде

Посольство Таджикистана не подтвердило гибель своих граждан на пожаре в Раменском

В Иране насчитали 50 жертв давки на прощании с генералом Сулеймани

В Иране насчитали 50 жертв давки на прощании с генералом Сулеймани

США начали готовиться к возможному ответу Ирана на убийство Сулеймани

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');