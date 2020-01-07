Боевики в Идлибской зоне 16 раз обстреляли сирийские поселения

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии зафиксировал 16 обстрелов населенных пунктов со стороны боевиков, сообщил руководитель Центра Юрий Боренков на брифинге во вторник.

Боевики обстреляли населенные пункты Биньямин, Маканис-Эд-Дувайри провинции Алеппо; Ардаш-Даг, Кабух, Телль-Метвази провинции Латакия; Тертиях, Эс-Салихия, Хальбан, Эт-Тах, Дар-Хардата провинции Идлиб

Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в Сирии при поддержке армейской авиации по маршрутам Аджами – Мембидж, Аджами – Каракозак в провинции Алеппо; Камишлия – электростанция Мабрук в провинции Хасеке. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес – Хак-эль-Сура – Афан – Айн-Иса – Швайхан – Метрас – Квайрес.

Боренков также сообщил, что за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Хазима провинции Ракка, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,94 тонны.