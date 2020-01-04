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Макрон назвал приоритеты Франции на Ближнем Востоке в контексте событий в Ираке

Париж. 4 января. INTERFAX.RU - По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, нагнетание напряженности на Ближнем Востоке в связи с событиями в Ираке не является неотвратимым.

"Эскалация напряженности на Ближнем Востоке - не фатальность. У Франции два приоритета, которые я разделяю со всеми заинтересованными руководителями, с кем поддерживаю контакты: суверенитет и безопасность Ирака, а также стабильность региона; борьба против терроризма ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка "Исламское государство" - ИФ)", - говорится в сообщении французского лидера в твиттере, опубликованном в субботу.

"Ничто не должно отвлекать нас от этих целей", - отметил Макрон.

Франция Макрон Ближний Восток ИГИЛ Ирак

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