Поиск

Джихадисты напали на военную базу США в Кении

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Военная база США в Кении подверглась атаке со стороны милитаристов группировки "Аш-Шабаб", заявили кенийские военные власти.

Представитель армии Кении полковник Пол Нджугуна сообщил, что в 05:30 утра воскресенья (совпадает с московским временем) "была предпринята попытка нарушить безопасность на аэродроме Манда".

Он отметил, что "попытка прорыва была успешно отбита". На данный момент найдены тела четырех террористов. Взлетно-посадочная полоса не пострадала.

В результате неудачного прорыва произошло возгорание некоторых топливных баков, расположенных на взлетно-посадочной полосе.

Полковник сказал, что пожар был взят под контроль "и стандартные процедуры безопасности в настоящее время продолжаются".

"Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за нападение, заявив, что она "успешно штурмовала сильно укрепленную военную базу и теперь взяла под эффективный контроль ее часть".

В распространенном группировкой заявлении говорится также, что имеются потери со стороны как кенийских, так и американских военнослужащих. Подтверждения этой информации пока не было.

Кения США Аш-Шабаб

Новости

Россиян в Кении после нападения на базу США призвали к бдительности

Решение Трампа о ликвидации Сулеймани поразило Пентагон и администрацию США

Зариф заверил в начале конца присутствия США в Западной Азии

Зариф заверил в начале конца присутствия США в Западной Азии

Доклад администрации США о ликвидации Сулеймани не удовлетворил Конгресс

Пелоси назвала провокацией акцию против Ирана в Ираке

В Иране пообещали ответом на убийство Сулеймани положить конец пребыванию США в регионе

Британский министр обороны поддержал убийство генерала Сулеймани

Трамп пригрозил нанести удары по 52 объектам Ирана при атаках на американцев

Трамп пригрозил нанести удары по 52 объектам Ирана при атаках на американцев

Нападение в пригороде Парижа переквалифицировали в террористическую атаку

Зариф намекнул на неспособность Помпео заниматься дипломатией

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');