Россиян в Кении после нападения на базу США призвали к бдительности

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Кении рекомендовало россиянам, находящимся в этой африканской стране, проявлять повышенную бдительность после нападения боевиков группировки "Аш-Шабаб" на военную базу США в округе Ламу.

Российских граждан призывают при возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно информировать посольство, отмечается в сообщении дипмиссии в твиттере.

В связи с сообщениями о нападении экстремистов на военный объект в округе Ламу Посольство призывает всех российских граждан в Кении проявлять бдительность, избегать мест массового скопления людей, при возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно информировать роспосольство. — Russian Embassy in Kenya (@russembkenya) 5 января 2020 г.

Ранее представитель армии Кении полковник Пол Нджугуна сообщил, что утром в воскресенье была предпринята попытка нарушить безопасность на аэродроме Манда. Он отметил, что попытка прорыва была успешно отбита.

На данный момент найдены тела четырех террористов. Взлетно-посадочная полоса не пострадала.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шабаб".