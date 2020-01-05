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Россиян в Кении после нападения на базу США призвали к бдительности

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Кении рекомендовало россиянам, находящимся в этой африканской стране, проявлять повышенную бдительность после нападения боевиков группировки "Аш-Шабаб" на военную базу США в округе Ламу.

Российских граждан призывают при возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно информировать посольство, отмечается в сообщении дипмиссии в твиттере.

Ранее представитель армии Кении полковник Пол Нджугуна сообщил, что утром в воскресенье была предпринята попытка нарушить безопасность на аэродроме Манда. Он отметил, что попытка прорыва была успешно отбита.

На данный момент найдены тела четырех террористов. Взлетно-посадочная полоса не пострадала.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шабаб".

Кения США Аш-Шабаб

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