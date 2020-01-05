Тегеран ответил на угрозы Трампа в отношении иранских объектов культуры

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявляет, что если угрозы президента США Дональда Трампа в отношении иранского культурного наследия будут реализованы, то это будет военным преступлением.

"Нападение на культурные объекты - это военное преступление", - написал он в своем твиттере.

По его словам, "будь то пинки или крики, конец зловещего присутствия США в Западной Азии уже начался".

-Having committed grave breaches of int'l law in Friday's cowardly assassinations, @realdonaldtrump threatens to commit again new breaches of JUS COGENS;



-Targeting cultural sites is a WAR CRIME;



-Whether kicking or screaming, end of US malign presence in West Asia has begun. — Javad Zarif (@JZarif) 5 января 2020 г.

Как сообщалось, Трамп предупредил в воскресенье, что готов нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки, нацеленные против американцев или американских объектов.