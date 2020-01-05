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Тегеран ответил на угрозы Трампа в отношении иранских объектов культуры

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявляет, что если угрозы президента США Дональда Трампа в отношении иранского культурного наследия будут реализованы, то это будет военным преступлением.

"Нападение на культурные объекты - это военное преступление", - написал он в своем твиттере.

По его словам, "будь то пинки или крики, конец зловещего присутствия США в Западной Азии уже начался".

Как сообщалось, Трамп предупредил в воскресенье, что готов нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки, нацеленные против американцев или американских объектов.

Иран Мохаммад Джавад Зариф США Дональд Трамп

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