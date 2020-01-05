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Иран выразил США протест в связи с угрозами Трампа

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - МИД Ирана в воскресенье вызвал посла Швейцарии в Тегеране Маркуса Лейтнера, чья страна представляет интересы Соединенных Штатов в Иране, в связи с угрозами президента США Дональда Трампа нанести удары по иранским объектам, сообщили СМИ.

В миреТрамп пригрозил нанести удары по 52 объектам Ирана при атаках на американцевТрамп пригрозил нанести удары по 52 объектам Ирана при атаках на американцевЧитать подробнее

"Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи выразил решительный протест в связи с угрозами, которые представляют собой нарушение норм международного права", - цитируют СМИ заявление министерства.

Дипломат подчеркнул, что "Иран готов ответить на любые угрозы или действия, касающиеся национальной безопасности и территориальной целостности".

В заявлении также отмечается, что угрозы в отношении культурных объектов Ирана являются военным преступлением.

Как сообщалось, Трамп предупредил в воскресенье, что готов нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки, нацеленные против американцев или американских объектов.

Иран США Дональд Трамп

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