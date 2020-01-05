Иран выразил США протест в связи с угрозами Трампа

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - МИД Ирана в воскресенье вызвал посла Швейцарии в Тегеране Маркуса Лейтнера, чья страна представляет интересы Соединенных Штатов в Иране, в связи с угрозами президента США Дональда Трампа нанести удары по иранским объектам, сообщили СМИ.

"Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи выразил решительный протест в связи с угрозами, которые представляют собой нарушение норм международного права", - цитируют СМИ заявление министерства.

Дипломат подчеркнул, что "Иран готов ответить на любые угрозы или действия, касающиеся национальной безопасности и территориальной целостности".

В заявлении также отмечается, что угрозы в отношении культурных объектов Ирана являются военным преступлением.

Как сообщалось, Трамп предупредил в воскресенье, что готов нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки, нацеленные против американцев или американских объектов.