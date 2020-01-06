Поиск

Дочь Сулеймани предрекла мрачное будущее семьям американских солдат

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Гибель иранского генерала Касема Сулеймани не принесет успокоения его врагам, сказала в понедельник дочь военачальника Зейнаб на траурной церемонии в Тегеране.

"США должны осознавать, что убийство Сулеймани приведет к пробуждению региона. Враги все еще боятся погибшего Сулеймани", - заявила она.

"Семьи американских солдат на Ближнем Востоке будут жить в ожидании смерти их детей", - добавила Зейнаб Сулеймани.

О гибели в Багдаде Сулеймани стало известно в минувшую пятницу. Операция по его устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Позже верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

Иран Касем Сулеймани

Новости по теме

Новости

Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку первой партии нефти из РФ

Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку первой партии нефти из РФ

Цена Brent поднялась выше $70 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке

Палата представителей США проголосует за ограничение военных полномочий Трампа по Ирану

"1917" удостоен "Золотого глобуса" как лучший драматический фильм

"1917" удостоен "Золотого глобуса" как лучший драматический фильм

Хоакин Феникс стал обладателем "Золотого глобуса" за роль Джокера

"Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм комедия или мюзикл" получил "Однажды в... Голливуде"

Сэм Мендес стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

Косачев назвал отказ Трампа вывести войска из Ирака сигналом странам, где есть базы США

Тарантино удостоен "Золотого глобуса" за лучший сценарий фильма "Однажды в... Голливуде"

Трамп отказался выводить войска из Ирака, пока Багдад не расплатится за военную базу

Трамп отказался выводить войска из Ирака, пока Багдад не расплатится за военную базу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');