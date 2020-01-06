Китай отправит в США делегацию с вице-премьером Лю Хэ для подписания торгового соглашения

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Власти Китая готовят делегацию, которая отправится в Вашингтон для подписания первой фазы торгового соглашения с США 15 января.

Предполагается, что делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающий за торговые переговоры со Штатами, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Китайская делегация, как ожидается, пробудет в Вашингтоне с 13 по 15 января.

Согласно данным газеты South China Morning Post, китайская делегация изначально планировала прибыть в Вашингтон раньше, однако была вынуждена изменить свои планы после того, как американский президент Дональд Трамп 31 декабря написал в твиттере, что намерен подписать промежуточное торговое соглашение с Китаем 15 января.

"Я подпишу масштабную и всеобъемлющую первую фазу торговой сделки с Китаем 15 января. Церемония пройдет в Белом доме. Будут присутствовать высокопоставленные представители руководства Китая", - написал Трамп.

Он сообщил также, что готов приступить к обсуждению второй фазы соглашения. "Позже я отправлюсь в Пекин, где начнутся переговоры по второй фазе", - отметил президент США.

Ранее в декабре Вашингтон и Пекин сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай заявил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от очередного раунда введения пошлин на китайские товары.