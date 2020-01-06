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Mercedes-Benz отзовет 745 тыс. автомобилей в США

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Daimler AG отзывает около 745 тысяч автомобилей Mercedes-Benz с американского рынка, говорится в сообщении Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Кампания начнется 14 февраля и затронет машины различных моделей классов C, CLK, CLS и E, выпущенные в период с 2001 года по 2011 год.

Причиной отзыва является то, что соединение между стеклянной панелью и рамой сдвижной крыши может ослабнуть. В результате панель может самопроизвольно отсоединяться, что будет представлять угрозу не только для пассажиров, но и для едущих позади машин.

Mercedes-Benz USA в декабре продала 30,294 тыс. легковых автомобилей (на 5,4% меньше, чем за тот же месяц 2018 года) и 4,985 тыс. грузовых машин (на 21,1% больше). По итогам всего 2019 года общие продажи составили 357,729 тыс. автомобилей, что на 1% выше показателя годом ранее.

Mercedes-Benz США

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