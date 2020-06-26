Mercedes-Benz отзовет в России 4270 люксовых машин

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Российское представительство Mercedes-Benz AG, АО "Мерседес Бенц Рус" отзывает 4 270 автомобилей из-за проблем с соединением крышки сдвижного люка, сообщил Росстандарт

Под отзыв подпадают машины C-/CLK-/E-/CLS-классов, выпущенные с мая по ноябрь 2018 года. У них клеевое соединение между стеклянной крышкой и рамой сдвижного люка может не соответствовать спецификации.

Владельцам обещают проверить соединение в ближайшем дилерском центре и при необходимости бесплатно заменить люк.

Узнать, подпадает ли машина под отзыв, можно, сравнив VIN-код своего автомобиля со списком кодов на сайте Росстандарта. Иначе дилеры проинформируют автовладельцев о необходимой проверке письмом или по телефону.