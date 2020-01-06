Еще одно дело Гульнары Каримовой направлено в суд

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Узбекистана закончила расследование нового уголовного дела в отношении старшей дочери экс-президента республики Гульнары Каримовой, сообщило ведомство в понедельник в телеграмм-канале.

"Генеральной прокуратурой окончено расследование уголовного дела в отношении Каримовой Г. и других лиц, которые в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В августе 2019 года сообщалось, что Генеральной прокуратурой Узбекистана возбуждены уголовные дела в отношении Каримовой по фактам хищения госсредств и заключения сделок вопреки интересам республики.

Каримова в августе 2015 года уже была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Однако, "проявляя гуманность и принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству", 1 июля 2018 года определением суда наказание ей было заменено на ограничение свободы на пять лет.

Отбывание наказания по выбору самой Каримовой было назначено по месту жительства ее дочери Иман. При этом для осужденной был установлен ряд ограничений, "в том числе не покидать жилище, не использовать средства связи и интернет, а также возместить ущерб".

В начале марта 2019 года генпрокуратура Узбекистана сообщила, что из-за систематических нарушений установленных судом обязательств ее, в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством, перевели для отбывания оставшегося срока в колонию общего режима.

Ранее сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба старшей дочери экс-президента по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более $1,5 млрд.

В декабре 2017 года Министерство финансов США внесло Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался "вымогательствами".