В Узбекистане начался новый суд по делу Гульнары Каримовой

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Узбекистане в среду начались судебные слушания по очередному уголовному делу в отношении дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

"Сегодня Ташкентским городским судом по уголовным делам начались судебные слушания по уголовному делу в отношении Гульнары Каримовой и других лиц", - говорится в сообщении.

Суд проходит в закрытом режиме.

Два дня назад Генпрокуратура Узбекистана сообщила о завершении расследования нового уголовного дела в отношении Каримовой, которое было возбуждено в начале декабря 2019 года за создание организованной преступной группировки, занимавшейся рейдерским захватом промышленных предприятий. Запугивая владельцев различных организаций, группировка, по данным следствия, заставляла предпринимателей переоформлять имущество на компании, подконтрольные Каримовой. Сумма нанесенного ущерба составила свыше $165 млн и 85 млрд сумов (почти $9 млн). В рамках этого дела Каримовой было предъявлено обвинение в вымогательстве, хищении путем присвоения или растраты, заключении сделки вопреки интересам Узбекистана и организации преступного сообщества. Кроме того, в августе 2019 года Генпрокуратурой Узбекистана были возбуждены уголовные дела в отношении Каримовой по фактам хищения госсредств и заключения сделок вопреки интересам республики.

Гульнара Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Однако, "проявляя гуманность и принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству", 1 июля 2018 года определением суда наказание ей было заменено на ограничение свободы на пять лет.

Общая сумма причиненного ущерба старшей дочери экс-президента по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более $1,5 млрд.

В декабре 2017 года министерство финансов США внесло Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался "вымогательствами".