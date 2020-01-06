Столтенберг заявил, что решение о ликвидации Сулеймани США принимали без НАТО

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - США приняли решение о ликвидации командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани самостоятельно - без НАТО и коалиции по борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заявил в понедельник генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Это было решение, принятое США без участия коалиции против ИГ и НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг пояснил, что в понедельник американская сторона предоставила союзникам по НАТО пояснения по поводу того, почему Вашингтон решил ликвидировать Сулеймани. Подробностей этой информации генсек раскрывать не стал.

Отвечая на вопросы журналистов о том, как в альянсе отнеслись к убийству иранского генерала, Столтенберг подчеркнул, что все члены альянса обеспокоены действиями Ирана на Ближнем Востоке и иранской ракетной программой. Кроме того, все в НАТО согласны, что Иран не должен получить доступ к ядерному оружию.

Сулеймани был убит 3 января в ходе американской спецоперации близ Багдада.

Пентагон сообщил, что атака, при которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Дональдом Трампом. Она была предпринята для спасения американцев от планировавшихся Сулеймани будущих нападений, заявил телеканалу CNN госсекретарь США Майк Помпео. В свою очередь Трамп также пообещал "небывалые санкции" Ираку, парламент которого в воскресенье принял резолюцию, требующую от правительства принятия мер для вывода иностранных войск с иракской территории.

Уничтожение американскими военными одного из наиболее влиятельных иранских генералов, вероятно, приведет к ответным шагам со стороны Ирана, что может привести к масштабному конфликту на Ближнем Востоке, в который могут быть втянуты и другие страны, предупреждают эксперты. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи уже пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.