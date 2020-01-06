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Сенаторы-демократы призвали Трампа раскрыть обстоятельства ликвидации Сулеймани

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер и его однопартиец, замглавы комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой рассекретить обоснование проведения операции по устранению командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

"Мы пишем вам, чтобы попросить незамедлительно и полностью рассекретить уведомление о военных полномочиях от 4 января 2020 года. Это уведомление вы передали в конгресс после военной операции США против командующего силами "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани", - говорится в письме сенаторов, текст которого Шумер разместил в своем твиттере.

Авторы письма поясняют, что рядовым американцам важно знать, почему власти приняли данное решение, а "полностью засекреченное уведомление попросту не подходит для демократического общества".

Администрация Трампа ранее в январе передала в конгресс уведомление. Однако почти вся содержащаяся в нем информация засекречена и не подлежит разглашению.

Сулеймани погиб в начале января во время американской спецоперации близ Багдада.

Почти все конгрессмены-республиканцы поддержали решение Трампа об устранении Сулеймани. Демократы, наоборот, сочли это серьезной ошибкой.

Чак Шумер Роберт Менендес Дональд Трамп Касем Сулеймани США Иран

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