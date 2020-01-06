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Небензя назвал "нулевыми" перспективы заявления Совбеза ООН по гибели Сулеймани

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Перспективы выработать заявление Совета Безопасности ООН в связи гибелью иранского генерала Касема Сулеймани нулевые, заявил постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя.

"Мы это не обсуждали, особенно сегодня. И вы конечно хорошо понимаете, что перспективы такого заявления нулевые", - заявил Небензя журналистам в штаб-квартире ООН после закрытых консультаций по Ливии.

О гибели Сулеймани в Багдаде стало известно в пятницу, 3 января. Операция по его устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

В понедельник руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи совершил погребальный намаз в память генерала Сулеймани, церемония прошла в тегеранском университете.

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