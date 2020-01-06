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Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООН с осуждением атаки на посольство США в Ираке

Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООН с осуждением атаки на посольство США в Ираке
Постпред РФ при ООН Василий Небензя
Фото: Reuters

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В заявлении Совета Безопасности ООН с осуждением нападения на посольство США в Ираке 31 декабря не учитывалась гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате операции американских военных по его устранению, поэтому оно было заблокировано, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Прежде всего, наша принципиальная позиция заключается в том, что мы решительно осуждаем любые атаки на любые дипломатические учреждения, о какой бы стране ни шла речь. И мы решительно осудили атаку на американское посольство", - заявил Небензя журналистам в штаб-квартире ООН.

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Однако, по его словам, когда заявление Совбеза было "практически готово" и "согласовано с РФ", "последовала атака 3 января".

"Не учитывать это было невозможно. Мы сообщили, что можем предложить поправки к заявлению председателя СБ, но такие поправки определенно были бы неприемлемы для наших американских коллег", - пояснил он.

О гибели Сулеймани в Багдаде стало известно в пятницу, 3 января. Операция по его устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

США обвинили Россию и Китай в блокировке заявления Совета Безопасности ООН, в котором предлагалось осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря.

Отмечалось также, что Россия и Китай своими действиями "ставят под сомнение авторитет Совета".

ООН Россия США Иран Василий Небензя Касем Сулеймани

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