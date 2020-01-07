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SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink

Это уже третий пуск, и теперь орбитальная группировка состоит из 180 космических аппаратов

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 ночью во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен в 05:19 мск с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в четвертый раз, через восемь с половиной минут после старта в автоматическом режиме совершила мягкую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане у побережья штата Южная Каролина.

Группа спутников Starlink была выведена на орбиту высотой 290 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на более высокую орбиту.

Это уже третий вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. Первые 60 спутников были запущены в конце мая, а вторые - в ноябре прошлого года.

Компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. Как сообщалось, компания OneWeb в феврале прошлого года также вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.

Falcon 9 SpaceX Starlink

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