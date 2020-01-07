Иран заверил в отсутствии планов создавать ядерное оружие после выхода из СВПД

Тегеран готов вернуться к соблюдению обязательств по "ядерной сделке", если получит от этого выгоду

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Иран не планирует создавать и не нуждается в ядерном оружии, заявил в эфире программы PBS NewsHour иранский постпред при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

"Нет, мы не заинтересованы в получении ядерного оружия, поскольку у нас есть очень четкий религиозный вердикт нашего верхового руководителя, который запрещает ядерное оружие", - сказал дипломат.

Он также отметил, что в иранской оборонной доктрине использование ядерного оружия не предусмотрено, "поэтому мы и не хотим его иметь".

"Мы являемся членами договора о нераспространении, и мы в СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий - ИФ) заявили, что Иран не будет обладать ядерным оружием", - добавил Тахт-Раванчи, отвечая на вопросы, касающиеся отказа Ирана от обязательств, предусмотренных соглашением по иранскому атому.

Он пояснил, что СВПД для Ирана был "игрой на понижение", поскольку страна выполняла свои обязательства, "почти ничего не получая взамен".

"Если Иран получит выгоду от этой сделки, мы вернемся к ее полному осуществлению", - заверил иранский постпред, посетовав, что европейские партнеры не обеспечили Тегерану выгоду от участия в ядерной сделке.

Накануне Иран объявил о пятом, финальном шаге отхода от договоренностей по СВПД по своей атомной программе.

Тегеран обещал продолжить свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернуться к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты, а интересы Ирана учтены.

СВПД был подписан Ираном и "шестеркой" в 2015 году, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении жестких экономических санкций против Ирана. В связи с этим Тегеран начал поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД.