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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Президент США предложил России и Китаю отказаться от СВПД

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Странам-участницам соглашения с Ираном по атому необходимо осознать реалии и выйти из него, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Франции, Великобритании, Германии, России, Китаю нужно осознать реальность и выйти из того, что осталось от соглашения по атому, известному как СВПД", - заявил он в Белом доме.

Трамп считает, что все стороны, вместо того, чтобы заниматься СВПД, должны "работать над новым соглашением, которое сделает мир безопаснее".

Как сообщалось, 6 января президент США пообещал, что Тегеран никогда не будет обладать ядерным оружием.

Днем ранее Иран объявил о пятом, финальном шаге отхода от договоренностей по СВПД по своей атомной программе.

СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ИФ) был подписан Ираном и "шестеркой" в 2015 году, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении жестких экономических санкций против Ирана.

В связи с этим Тегеран начал поэтапное сокращение своих обязательство по СВПД.

США Дональ Трамп СВПД Россия Китай

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