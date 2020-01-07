У побережья Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,6
Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,6 зафиксирован в акватории Карибского моря у южного побережья Пуэрто-Рико, сообщает Геологическая служба США.
По данным американских сейсмологов, эпицентр зафиксированного в 11:24 по Москве во вторник землетрясения имел координаты 17.90 градуса северной широты и -66.80 градуса западной долготы. Эпицентр находился в 10 км к югу от населенного пункта Индиос.
Очаг землетрясения находился на глубине 7 км.