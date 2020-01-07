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У побережья Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,6

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,6 зафиксирован в акватории Карибского моря у южного побережья Пуэрто-Рико, сообщает Геологическая служба США.

По данным американских сейсмологов, эпицентр зафиксированного в 11:24 по Москве во вторник землетрясения имел координаты 17.90 градуса северной широты и -66.80 градуса западной долготы. Эпицентр находился в 10 км к югу от населенного пункта Индиос.

Очаг землетрясения находился на глубине 7 км.

Пуэрто-Рико

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