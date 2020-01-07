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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Суматры

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано в акватории Индийского океана в 16 км юго-юго-западнее города Синабанг на восточном побережье острова Симеулуэ, расположенного у западного побережья острова Суматра (Индонезия), сообщает во вторник Геологическая служба США.

По данным американских сейсмологов, эпицентр зафиксированного в 09:05 мск землетрясения имел координаты 2.33 градуса северной широты и 96.35 градуса восточной долготы.

Очаг землетрясения находился на глубине 20,3 км.

Индонезия Суматра

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