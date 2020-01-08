Трамп раздумывает над ответом на ракетные удары Ирана

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты возможных действий в ответ на ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке, сообщил телеканал Fox News.

Ранее пресс-секретарь Белого лома Стефани Гришэм сообщила, что президент провел совещание со своей командой по нацбезопасности. В нем, как информировали СМИ, приняли участие вице-президент Майк Пенс, госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер.

Вместе с тем, как сообщалось, было принято решение отложить обращение Трапа к нации, которое, судя по сообщениям СМИ, было ранее запланировано.

Наблюдатели отмечают, что, возможно, это связано с тем, что решение об ответной акции еще не принято.

В то же время, как сообщило иранское информагентство FARS, Иран предупредил, что если Вашингтон предпримет какие-либо действия в ответ на ракетные удары по американским военным базам, то "он столкнется с еще более болезненными и разрушительными ударами".

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил в ночь на среду, что по американским венным базам в Ираке были нанесены ракетные удары, акция, названная "Мученик Сулеймани", была осуществлена в ответ на гибель 3 января в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации американских военных.

Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил, что в ночь на среду Иран осуществил ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Он отметил, что "около 17:30 (23:30 мск вторника) Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США в и коалиции в Ираке".

Он отметил, что "совершенно очевидно, что пуск ракет был осуществлен с территории Ирана".

Удары, по его словам, были нанесены по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.

По данным Fox News, который ссылается на предварительную информацию, полученную от американских военных из Багдада, потерь среди американцев в результате ударов нет.