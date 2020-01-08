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Госсекретарь США и премьер Иракского Курдистана обсудили ситуацию с Ираном

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с премьером Иракского Курдистана Масруром Барзани, сообщает госдепартамент.

"Госсекретарь Майк Помпео сегодня проинформировал по телефону премьер-министра регионального правительства Курдистана Масрура Барзани, сообщив ему об иранской ракетной атаке на иракские военные базы, в том числе в Эрбиле. Госсекретарь и премьер-министр Барзани договорились оставаться в тесном контакте по мере развития ситуации", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства США.

Тем временем Барзани также сообщил о состоявшемся разговоре в своем твиттере.

"В моем телефонном разговоре сегодня утром (с Помпео - ИФ) мы обсудили текущие события в Ираке. Я также предложил пути деэскалации и сдерживания ситуации", - написал он.

Ранее помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил, что в ночь на среду Иран осуществил ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Он отметил, что "около 17:30 (23:30 мск вторника) Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США и коалиции в Ираке".

"Совершенно очевидно, что пуск ракет был осуществлен с территории Ирана", -добавил Хоффман.

Удары, по его словам, были нанесены по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.

США принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности своих военных и военных стран коалиции. Ведется работа по оценке ущерба от нанесенных ударов, сказал Хоффман.

Иран Курдистан Ирак США Майк Помпео

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