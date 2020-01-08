Четыре выпущенные Ираном ракеты не достигли целей при обстреле баз в Ираке

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Четыре ракеты не достигли целей при обстреле военных баз США в Ираке, вероятно, из-за проблем с двигателем, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на неназванный источник.

Всего было выпущено 15 ракет, уточняет телеканал.

Также Fox News сообщил, что американские военные службы были предупреждены о надвигающей атаке на военные базы в Ираке со стороны Ирана. Отмечается, что разведка предупредила ВС об атаке незадолго до ее начала, перехватив сообщения в Иране и Ираке.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани. Позже Дональд Трамп заявил, что в результате осуществленных Ираном в ночь на среду ракетных ударов американцы не пострадали.