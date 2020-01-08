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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Трамп заявил, что американцы не пострадали при иранском обстреле в Ираке

Трамп заявил, что американцы не пострадали при иранском обстреле в Ираке
Выступление президент США Дональда Трампа по Ирану в Белом доме
Фото: Reuters

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате осуществленных Ираном в ночь на среду ракетных ударов американцы не пострадали.

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"У нас нет пострадавших. Все наши солдаты - в безопасности, а военным базам причинен лишь минимальный ущерб", - сказал он в Белом доме.

"Как кажется, Иран отступил, что является хорошей стороной для всех вовлеченных (в ситуацию - ИФ) сторон и очень хорошей вещью для мира", - отметил президент.

В то же время, подчеркнул Трамп, американские военные готовые к любому дальнейшему сценарию событий.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

В среду министр обороны Ирана Амир Хатами рассказал, что иранские военные в операции против военных США в Ираке задействовали ракеты малой дальности.

Хроника Удар Ирана по военным базам США
США Дональд Трамп Иран Ирак Касем Сулеймани

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