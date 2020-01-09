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Палата представителей намерена ограничить военные полномочия Трампа в отношении Ирана

Палата представителей намерена ограничить военные полномочия Трампа в отношении Ирана
Нэнси Пелоси
Фото: Reuters

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Законодатели Палаты представителей США проголосуют в четверг по резолюции, ограничивающей военные полномочия президента США Дональда Трампа по войне с Ираном, сообщила спикер Нэнси Пелоси.

"Чтобы выполнить наш долг по обеспечению безопасности американского народа, Палата представителей выступит с резолюцией о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана. Эта резолюция, которую выдвинет конгрессмен Элисса Слоткин, поступит в комитет по регламенту сегодня вечером и будет вынесена на обсуждение завтра", - говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на сайте спикера.

Отмечается, что у членов Конгресса есть серьезные опасения по поводу решения администрации президента начать военные действия против Ирана и отсутствия у нее стратегии продвижения вперед.

"На прошлой неделе администрация Трампа провела провокационный и непропорциональный военный авиаудар по высокопоставленным иранским военным чиновникам. Администрация приняла это решение, не посоветовавшись с Конгрессом. Эта акция поставила под угрозу наших военнослужащих, дипломатов и других лиц, рискуя вызвать серьезную эскалацию напряженности в отношениях с Ираном. С тех пор президент ясно дал понять, что у него нет последовательной стратегии по обеспечению безопасности американского народа, достижению деэскалации отношений с Ираном и обеспечению стабильности в регионе", - подчеркивает спикер.

Она добавляет, что Палата представителей также может в ближайшее время рассмотреть вопрос о принятии дополнительных законодательных актов для обеспечения безопасности США.

"Администрация должна работать с Конгрессом, чтобы продвигать немедленную, эффективную стратегию деэскалации, которая предотвратит дальнейшее насилие. Америка и весь мир не могут позволить себе войны", - добавляет Пелоси.

Дональд Трамп Палата представителей Иран

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