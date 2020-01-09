Что случилось этой ночью: четверг, 9 января

Обстрел багдадской "зеленой зоны", ограничения Трампа со стороны конгресса, "Оскар" без ведущего

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Зелёная зона" Багдада вновь подверглась ракетному обстрелу. В особо охраняемой зоне разорвались две самодельные ракеты. В этом квартале расположены правительственные учреждения Ирака, а также - иностранные посольства, в том числе - посольство США.

- При ударах по базам США в Ираке Иран использовал устаревшие типы ракет. По словам чиновника госдепартамента, предположительно, это были ракеты 80-х гг, но в то же время отметил, что не может предполагать, "что еще есть в распоряжении Ирана".

- Палата представителей США проголосует в четверг по резолюции, ограничивающей военные полномочия президента США Дональда Трампа. Резолюция коснется возможных шагов президента в отношении Ирана. Как отметила спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси, у членов Конгресса есть серьезные опасения по поводу решения администрации президента начать военные действия против Ирана и отсутствия у нее стратегии продвижения вперед.

- Церемония вручения "Оскар" вновь пройдет без ведущего. "В этом году церемония "Оскар" сейчас выглядит так: Звезды - да, представление - да, сюрпризы - да, ведущий - нет", - говорится в сообщении киноакадемии. "Оскар" впервые за 30 лет прошел без ведущего в 2019 году.