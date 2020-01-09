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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

На Украине объявлен день траура по жертвам катастрофы лайнера в Иране

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ про объявление 9 января днем траура в связи с катастрофой украинского авиалайнера компании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран), сообщил Офис президента.

"В связи с трагедией, произошедшей вследствие катастрофы пассажирского самолета частного акционерного общества "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 8 января 2020 года в Исламской Республике Иран и привела к многочисленным человеческим жертвам, с целью чествования памяти погибших постановляю объявить в Украине 9 января 2020 года днем траура", - говорится в сообщении.

Указом подразумевается 9 января на всей территории Украины приспустить государственный флаг на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Также постановляется отменить развлекательно-концертные мероприятия, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Хроника 08 – 09 января 2020 годаКрушение украинского самолета в Иране
Украина

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