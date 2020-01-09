В Киеве заявили, что "Боинг" в Иране могли сбить российской ракетой

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Прибывшая в Иран украинская комиссия по крушению самолета Boeing-737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии" (МАУ) в Тегеране в настоящее время согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы, где она будет искать обломки российской ракеты ЗРК "Тор", поражение лайнера которой является одной из основных версий ЧП, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Мы используем все наработки по расследованию атаки на "Боинг" МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране", - приводит слова Данилова в четверг утром интернет-издание "Цензор.НЕТ".

Позднее Данилов на своей странице в фейсбуке дал ссылку на интервью, опубликованное "Цензор.НЕТ". По словам секретаря СНБО, в состав прибывшей этой ночью в Иран украинской государственной комиссии включены, в том числе, специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки на малайзийский "Боинг" МН-17 17 июля 2014 года в воздушном пространстве Украины, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты "Бук", которая сбила малайзийский самолет.

"В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации. Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: - поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор" так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет; - столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; - разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; - взрыв внутри самолета в результате террористического акта", - рассказал Данилов.

Он также отметил, что в данный момент украинская сторона проводит дипломатические переговоры с иранской стороной, и "есть все основания надеяться на сотрудничество по всем вопросам, включая участие нашей комиссии в расшифровке "черных ящиков" нашего самолета".

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду, 8 января. Авиалайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.

По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира - и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылкой на иранские власти. Все они погибли.

В связи с катастрофой авиалайнера в Тегеране в Украине указом президента 9 января объявлено днем траура.