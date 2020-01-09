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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Себастьян Курц вступился за нового министра юстиции на фоне травли

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Канцлер Австрии Себастьян Курц в четверг высказался в поддержку нового министра юстиции Альмы Цадич, которая подверглась травле в интернете из-за ее боснийского происхождения.

Курц в своем твиттере назвал интернет-травлю "отвратительным феноменом нашего времени" и добавил, что этому явлению не должно быть места.

Как отмечает агентство Associated Press, Цадич стала одним из четырех представителей партии "Зеленые", которые попали в новое правительство и были приведены к присяге во вторник. Цадич стала первым членом правительства, ставшим гражданином Австрии не по рождению: когда ей было десять лет, ее родители покинули Боснию. В связи с этим в интернете стали появляться критические заявления в адрес Цадич.

По данным агентства, Цадич обеспечили круглосуточной охраной.

Австрия Себастьян Курц

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