Поиск

Курц во второй раз стал канцлером Австрии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник привел к присяге новое правительство во главе с Себастьяном Курцем, сообщают австрийские печатные СМИ.

Курц, принимая присягу, пообещал "защищать климат и границы" Австрии. Он стал канцлером Австрии во второй раз.

СМИ отмечают, что более половины новых министров Австрии - женщины, включая министра обороны Клаудию Таннер. Всем им порядка 30-40 лет.

В сентябре 2019 года партия Курца победила на внеочередных парламентских выборах в Австрии.

С 2017 по 2019 год 33-летний политик руководил коалиционным правительством с участием австрийских правых, однако, после скандала с правыми, Курц решил сформировать коалицию с "зелеными". Многие австрийские СМИ назвали такое партнерство "экзотичным".

Досрочные выборы в стране произошли после того, как австрийский парламент выразил вотум недоверия правительству Курца из-за скандала вокруг бывшего вице-премьера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.

В мае два издания опубликовали видеозапись, снятую на Ибице в июле 2017 года, где Штрахе ведет переговоры с девушкой, которую СМИ назвали "племянницей российского олигарха". На видео она предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

В мае Штрахе ушел с поста вице-канцлера, а правительству Курца был выражен вотум недоверия.

В результате временно руководство правительством Австрии принял на себя глава Минфина Австрии Хартвиг Лёгер, а затем - судья Бригитте Бирляйн, ставшая первой женщиной-канцлером Австрии.

Австрия Себастьян Курц

Новости по теме

Новости

Германия временно выведет часть своих военных из Ирака

В Иране в давке на похоронах Сулеймани погибли 35 человек

В Иране в давке на похоронах Сулеймани погибли 35 человек

В Японии выдали ордер на арест супруги экс-главы Nissan Гона

В Иране подготовили 13 вариантов мести США за убийство Сулеймани

Парламент Ирана признал все ВС США террористическими

Парламент Ирана признал все ВС США террористическими

Что случилось этой ночью: вторник, 7 января

Спасательное судно SpaceX вновь не поймало обтекатель ракеты Falcon 9

Спасательное судно SpaceX вновь не поймало обтекатель ракеты Falcon 9

WP сообщила, что США начали разработку санкций против Ирака

СМИ узнали об отказе США выдать визу министру иностранных дел Ирана

СМИ узнали об отказе США выдать визу министру иностранных дел Ирана

Силы Сарраджа отбили город Сирт у войск Хафтара

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');