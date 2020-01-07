Курц во второй раз стал канцлером Австрии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник привел к присяге новое правительство во главе с Себастьяном Курцем, сообщают австрийские печатные СМИ.

Курц, принимая присягу, пообещал "защищать климат и границы" Австрии. Он стал канцлером Австрии во второй раз.

СМИ отмечают, что более половины новых министров Австрии - женщины, включая министра обороны Клаудию Таннер. Всем им порядка 30-40 лет.

В сентябре 2019 года партия Курца победила на внеочередных парламентских выборах в Австрии.

С 2017 по 2019 год 33-летний политик руководил коалиционным правительством с участием австрийских правых, однако, после скандала с правыми, Курц решил сформировать коалицию с "зелеными". Многие австрийские СМИ назвали такое партнерство "экзотичным".