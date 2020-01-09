Палата общин одобрила законопроект о выходе Великобритании из ЕС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Члены Палаты общин британского парламента одобрили законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщил в четверг телеканал Sky News.

За Brexit проголосовали 330 членов парламента, 231 - против.

"Страна четко дала понять, что она хочет, чтобы Brexit был осуществлен", - заявил представитель Даунинг-стрит. Он подчеркнул, что сегодняшний результат является "существенным шагом" на пути к цели.

Как сообщает телеканал, следующее голосование по законопроекту пройдет в Палате лордов. В случае, если в Палате лордов внесут поправки в законопроект, он будет вновь представлен на рассмотрение в Палате общин.

Правительство Великобритании 20 декабря 2019 года представило в парламент выработанный Джонсоном и ЕС обновленный вариант соглашения по Brexit.

Великобритания и ЕС должны будут заключить торговое соглашение в переходный период после Brexit. В Брюсселе ранее предупреждали, что за 11 месяцев следующего года - после запланированного на 31 января 2020 года Brexit - урегулировать торговые вопросы невозможно.

В свою очередь премьер-министр Британии Борис Джонсон ранее обещал добиться торгового соглашения с ЕС уже к декабрю 2020 года. Если Лондон и Брюссель не смогут заключить соглашение, то им придется торговать по правилам Всемирной торговой организации, а это будет означать экономический шок и для Великобритании, и для Евросоюза.

В то же время ранее стало известно, что Джонсон намеревается внести в законопроект соглашения по Brexit положение, которое ограничит переходный период рамками 2020 года.

12 декабря в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала Консервативная партия Джонсона - ярого сторонника Brexit.