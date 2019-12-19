Британские чиновники перестанут использовать термин Brexit после 31 января 2020 года

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Борис Джонсон распорядился чиновникам перестать использовать термин Brexit после 31 января 2020 года, сообщает HuffPost-UK со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Кроме того, прекратит работу и министерство по выходу из Европейского союза. "Сегодня поговорили с министерством по выходу из ЕС. Мы очень благодарны за их работу и поможем всем найти новые должности", - добавил источник.

В среду королева Великобритании Елизавета II заявила в речи на официальной церемонии открытия сессии парламента, что "приоритетом правительства является выход страны из Европейского союза 31 января".

Ранее британские СМИ сообщали, что правительство Великобритании намерено представить выработанное Джонсоном и ЕС соглашение по Brexit в парламенте в пятницу, 20 декабря.

Джонсон ранее добивался того, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit.

На данный момент Brexit запланирован на 31 января 2020 года.

По данным британских СМИ, правительство Великобритании намерено представить выработанное британским премьером Борисом Джонсоном и ЕС соглашение по Brexit в парламенте в пятницу, 20 декабря.

12 декабря в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала Консервативная партия Джонсона. Первую сессию нового парламента в четверг, 19 декабря, открыла королева Елизавета II.