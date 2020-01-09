Поиск
ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

В Киеве опровергли, что член экипажа разбившегося в Иране лайнера сообщил об обстреле

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Офис генпрокурора Украины опроверг информацию о том, что один из членов экипажа авиарейса Тегеран - Киев в момент падения самолета позвонил своим родным и сообщил об обстреле.

В миреNewsweek выдвинул версию о попадании иранской ракеты в "Боинг" из-за ошибкиNewsweek выдвинул версию о попадании иранской ракеты в "Боинг" из-за ошибкиЧитать подробнее

"8 января в сети интернет была распространена информация о том, что один из членов экипажа самолета рейса PS752 Тегеран - Киев сделал звонок своей матери и сказал о том, что самолет падает в связи с обстрелом. Данная информация не соответствует действительности, как показали результаты проведенных следственных действий", - сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.

Украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта в Тегеране рано утром 8 января. Авиалайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - Германии и Великобритании.

Крушение украинского самолета в Иране

10
Украина Иран Boeing 737

Новости по теме

Новости

Трюдо назвал причиной крушения украинского "Боинга" попадание иранской ракеты

Протесты в Абхазии

Президент Абхазии отказался уходить в отставку, несмотря на призыв парламента

МИД РФ приравнял поддержку заявления СБ ООН к оправданию атаки США на аэропорт Багдада

МИД РФ приравнял поддержку заявления СБ ООН к оправданию атаки США на аэропорт Багдада
Протесты в Абхазии

Парламент Абхазии на фоне протестов призвал президента уйти в отставку

Крушение украинского самолета в Иране

В Иране отвергли версию о том, что "Боинг" был сбит системами ПВО

Скотланд-Ярд пересмотрит режим охраны принца Гарри и его семьи при отказе от привилегий

Скотланд-Ярд пересмотрит режим охраны принца Гарри и его семьи при отказе от привилегий
Крушение украинского самолета в Иране

Трамп усомнился в том, что украинский лайнер разбился в Иране из-за неполадки

Хаджимба отказался уходить в отставку и проводить новые выборы президента Абхазии

Удар Ирана по военным базам США

Трамп объявил о вступлении в силу новых санкций против Ирана

Крушение украинского самолета в Иране

Newsweek выдвинул версию о попадании иранской ракеты в "Боинг" из-за ошибки

Newsweek выдвинул версию о попадании иранской ракеты в "Боинг" из-за ошибки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');