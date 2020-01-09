В Киеве опровергли, что член экипажа разбившегося в Иране лайнера сообщил об обстреле

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Офис генпрокурора Украины опроверг информацию о том, что один из членов экипажа авиарейса Тегеран - Киев в момент падения самолета позвонил своим родным и сообщил об обстреле.

"8 января в сети интернет была распространена информация о том, что один из членов экипажа самолета рейса PS752 Тегеран - Киев сделал звонок своей матери и сказал о том, что самолет падает в связи с обстрелом. Данная информация не соответствует действительности, как показали результаты проведенных следственных действий", - сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.

Украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта в Тегеране рано утром 8 января. Авиалайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - Германии и Великобритании.